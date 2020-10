Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 15.30 Uhr eine Unfallflucht zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und -Süd beobachtet haben. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd prallte ein noch unbekannter Sattelzuglenker beim Wechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gegen den Audi eines 30-Jährigen. Mutmaßlich hatte der Unbekannte den Audi übersehen. Der 30-Jährige hielt hierauf in einer Nothaltebucht an, während der Sattelzuglenker seine Fahrt in Richtung Stuttgart fortsetzte. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

