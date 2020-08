Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Geschäft/Schlüsseltasche gestohlen/Beim Einkaufen beklaut/Reifen zerstochen/Jugendliche knicken Verkehrszeichen ab

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in ein Geschäft Am Zeughaus eingebrochen. Am Sonntagabend um 21 Uhr war noch alles in Ordnung. Heute Morgen bemerkte sie die Hebelspuren an der Tür. Es fehlen Bargeld und diverse Lebensmittel, darunter Tiefkühlgarnelen.

Am Freitag zwischen 12.30 und 13 Uhr wurde einem 24-Jährigen auf dem Hembergparkplatz eine Schlüsseltasche aus der Hosentasche gestohlen. Er erstattete Anzeige.

Einer 79-jährigen Iserlohnerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft in der Wermingser Straße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Sie wollte gegen 16.15 Uhr an der Kasse bezahlen und stellte den Diebstahl fest. Im Laden kam ihr eine Unbekannte mehrmals sehr nah. Sie könnte etwas mit dem Verschwinden des Portemonnaies zu tun haben. Die Unbekannte ist ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und hat lange, schwarze zu einem Zopf gebundene Haare. Sie trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt.

An der Danziger Straße zerkratzten Unbekannte den Lack eines roten Renault Clio und zerstachen einen Autoreifen. Zeugen beobachteten am Sonntag um 2 Uhr nachts zwei Personen, die an dem Fahrzeug "hantierten" und dann davon liefen. Beide Personen seien schlank und ca. 1,80 Meter groß. Eine Person trug demnach einen dunklen Kapuzenpulli, der andere eine helle Kappe. Sie informierten die Besitzerin. Sie holte die Polizei, die eine Nahbereichsfahndung einleitete. Diese verlief leider ohne Erfolg.

An der Hembergstraße wurden zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 6 Uhr, alle vier Reifen eines geparkten roten Opel Corsa zerstochen und eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Am Samstag gegen 0 Uhr randalierten an der Alexanderhöhe fünf Jugendliche. Sie knickten drei Verkehrszeichen um.

Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen, die sich melden sollten unter Telefon 9199-0.

