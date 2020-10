Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 1.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem Nissan, der am Montagmittag gegen 12:00 Uhr in der Marktstraße in Böblingen geparkt war. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte die Beifahrerseite des Nissan und fuhr anschließend davon. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

