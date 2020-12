Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sexuelle Übergriffe in Geisweid - Polizei sucht Täter - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid)Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Freitagmorgen (04.12.2020) gegen 07:30 Uhr ist eine 23-jährige Frau, die fußläufig im Bereich der Ludwig-Kenter-Straße in Geisweid mit ihrer 4-jährigen Tochter unterwegs war, von einem Mann in augenscheinlich sexueller Absicht angefasst worden. Die Frau befand sich auf einem Fußweg, der die Ludwig-Kenter-Straße mit der Breitscheidstraße verbindet. Die 23-jährige setzte sich sofort zur Wehr. Der Unbekannte ließ von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Ludwig-Kenter-Straße. Die Frau sowie ihre Tochter blieben unverletzt.

Am Mittwochmorgen (09.12.2020) gegen 07:15 Uhr kam es in Geisweid zu einem weiteren Übergriff gegen eine 25-jährige Frau. Diese befand sich zu dem Zeitpunkt im Bereich der Birlenbacher Hütte in Höhe des dortigen Berufsbildungszentrum (BBZ) zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit. Ein Mann fasste auch in diesem Fall die Frau von hinten an und zog sie an sich heran. Die Szene wurde nach ersten Ermittlungen von einem vorbeifahrenden Fahrzeugführer beobachtet, der dann hupte. Daraufhin ließ der Täter von der 25-jährigen los und rannte in Richtung Weidenau weg. Die junge Frau blieb ebenfalls unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen und geht mehreren Hinweisen nach.

In beiden Fällen wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben:

- Junger Mann, zw. 17 - 25 Jahre

- Ca. 160 - 170 cm groß

- Normale Statur

- Vermutlich afrikanischer Herkunft

- Kurze dunkle Haare

- Dunkle Bekleidung (Winterjacke)

- in einem Fall trug er einen großen dunkelgrünen Rucksack

Die Kriminalpolizei nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen. Insbesondere wird der Autofahrer bzw. die Autofahrerin, welche/r im zweiten Fall gehupt hat, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

