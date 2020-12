Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Lagerhalle - Täter flüchten - #polsiwi

BurbachBurbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (08.12.2020) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Burbach eingebrochen. Gegen 02:10 Uhr hatte sich ein Mann gewaltsam Zugang zur Halle an der Carl-Benz-Straße verschafft. Ein Zeuge war durch einen Bewegungsmelder alarmiert worden und verständigte unmittelbar die Polizei. Daraufhin flüchtete ein Mann aus dem Gebäude. Ob die Person alleine handelte oder Mittäter hatte, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Trotz sofortiger Fahndung konnten die alarmierten Beamten keine Person antreffen. Auf den Videoüberwachungen eines benachbarten Firmengeländes war ein dunkler PKW zu sehen, der kurz zuvor weggefahren war. Vermutlich befanden sich zwei Personen in dem Auto.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zur Tat oder einem verdächtigen Fahrzeug unter der 0271 / 7099-0.

