Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Schloßstr. (ots)

Am Mi., 23.09.2020, gegen 14:05 Uhr, überfuhren insgesamt vier Fahrzeugführer in Schönstein, in der Schloßstr. einen unbekannten Gegenstand und beschädigten sich hierbei jeweils einen Fahrzeugreifen, welcher anschließend platt war. Der unbekannte Gegenstand konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden.

