Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldungen der PI Betzdorf vom 24.09.2020

Betzdorf (ots)

Gebhardshain Im Zeitraum zwischen dem 22.09., 19 Uhr, und dem 23.09., 15.00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus im Gebhardshainer Meilerweg einzudringen. Glücklicherweise blieb es beim Versuch, denn die vom Eigentümer getroffenen Sicherheitsvorkehrungen hielten der Gewalteinwirkung stand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf (02741/926-200) zu melden.

Mudersbach In Mudersbach, Auf dem Dammicht, ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 09.09. und dem 23.09. vermutlich eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Pkw in dem genannten Zeitraum abgestellt und bemerkte sodann einen Schaden an diesem; es handelt sich hierbei um Kratzer im Lack sowie weiße Kleckse, die auch neben dem Fahrzeug zu finden waren. Möglicherweise wurde der Schaden im Zusammenhang mit Malerarbeiten verursacht. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf (02741/926-0) zu melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

02741/926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell