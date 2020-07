Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200710 - 0680 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag kam es in der Niddastraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem mehrere Personen aus einem Auto heraus mit Pfefferspray besprüht und verletzt wurden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 16:30 Uhr hielt sich eine Personengruppe auf dem Gehweg der Niddastraße auf, als ein mit zwei Männern besetzter Mercedes vor dieser anhielt. Unvermittelt sprühte einer der Männer mit Pfefferspray durch die geöffnete Seitenscheibe des Pkw und traf drei Personen auf dem Gehweg, welche dadurch verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Angreifer und fuhren mit dem Pkw in Richtung Kaiserstraße davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in unmittelbarer Nähe das abgestellte "Fluchtfahrzeug" aufgefunden werden. Anhand der Personenbeschreibung gelang es den eingesetzten Beamten die Tatverdächtigen, zwei 21 und 34 Jahre alte Männer, in einem nahegelegenen Restaurant festzunehmen. Die beiden Festgenommene wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

