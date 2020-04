Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mini und Anhänger geklaut

Valbert/Meinerzhagen (ots)

Valbert In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde um 01:40 Uhr festgestellt, das unbekannte Diebe den An der Kirche abgestellten orangefarbenen Mini Mini mit dem amtlichen Kennzeichen BO-VF 123 entwendet hatten. Meinerzhagen Ebenfalls in der Nacht zu heute wurde der weiße Anhänger einer ortsansässigen Bäckerei mit dem Kennzeichen MK-FN 100 Am Schützenplatz entwendet. Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs/Anhängers oder den Fahrzeug/-Anhängerdieben geben?

