Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200709 - 0678 Frankfurt-Eschersheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochnachmittag, den 08.07.2020, ereignete sich im Stadtteil Eschersheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren und leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 13:15 Uhr wollte die 16-Jährige in Höhe der Eschersheimer Landstraße 589 einen sogenannten "Zebrastreifen" überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein blauer Pkw die Eschersheimer Landstraße aus Richtung Zehnmorgenstraße kommend in südliche Fahrtrichtung und bog in Richtung Am Weißenstein ein. Am besagten Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß zwischen der querenden Fußgängerin und dem Auto. Die 16-Jährige stürzte zu Boden zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann blieb kurz mit seinem Pkw stehen, fuhr dann aber einfach von der Unfallstelle davon, ohne sich nach der Fußgängerin und ihren Verletzungen zu erkundigen. Zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug konnte folgende Beschreibungen abgegeben werden:

Pkw:

Ältere Limousine in blau, mutmaßlich ein Mazda 323, gelb-weiße Farbe an der vorderen Stoßstange, Beschädigungen an der Beifahrerseite.

Fahrer:

Männlich, circa 80-85 Jahre alt, circa 180 cm groß, Glatze / grauer Haaransatz, kräftig, bekleidet mit schwarzer Jacke.

Der Geschädigten wurde von einer bislang unbekannten Zeugin aufgeholfen, welche eventuell noch Angaben zu dem Verursacher machen kann.

Die noch unbekannte Zeugin sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und vor allem dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11200 in Verbindung zu setzen oder Hinweise bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

