Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - versuchter Einbruch in Getränkemarkt

57537 Wissen, Nisterstr. 17 (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Mi., 23.09.2020, in der Zeit von 00:00 bis 09:00 Uhr, in den Getränkemarkt des Rewe-Petz-Marktes einzudringen. Dabei wurden Fenster angegangen. Deutliche Hebelspuren konnten festgestellt werden. Ein Eindringen in den Getränkemarkt erfolgte nicht. An den Fenstern entstand ca. 3000,-EUR Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Kriminalinspektion Betzdorf oder die Polizeiwache Wissen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell