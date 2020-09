Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Polizeibeamte stellten am Donnerstag, 10.09.2020, einen 37-jährigen Dieb, nachdem er Wertgegenstände in einem Discounter an der Hansestraße gestohlen hatte.

Ein Mitarbeiter eines Geschäftes in der Nähe des Discounters beobachtete gegen 18:00 Uhr, dass ein Fahrzeug mit laufendem Motor und ohne eine Parklücke zu suchen in der Nähe des Discounters stand. Dann ging eine Person mit einem Kleidungsbündel in gebückter Haltung zum Pkw.

Dem Mitarbeiter kam dieses Verhalten verdächtig vor, weswegen er sich auf den Mann zubewegte. Als er ihm näher kam, ergriff der Unbekannte unvermittelt die Flucht in Richtung Paderborner Straße. Dabei warf er ein Kleidungsbündel in ein nahegelegenes Gebüsch.

Als die Polizeibeamten am Discounter ankamen, ließen sie sich den Täter vom Mitarbeiter beschreiben und machten sich auf die Suche. An der Paderborner Straße konnten sie ihn schließlich stellen. Im Gebüsch fanden die Beamten eine Hose, in der vier Schachteln Zigaretten gewickelt waren. Sowohl die Zigaretten als auch die Hose stammten aus dem Discounter.

Bei der Klärung seiner Identität fiel den Beamten auf, dass der Georgier keine Aufenthaltsberechtigung für Bielefeld hat und zur Ausreise verpflichtet ist. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Ein Haftrichter erließ am 11.09.2020 gegen den 37-Jährigen die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren.

