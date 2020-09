Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB 33, schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt elf Verletzten

Bielefeld (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:29 Uhr, kam es auf der BAB 33, zwischen den Anschlussstellen Borgholzhausen und Halle zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und elf verletzten Personen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Rothenfelde mit seinem PKW den linken Fahrstreifen der A 33, aus Richtung Osnabrück kommend in Richtung Brilon. Sein BMW 320i war mit weiteren vier Insassen besetzt. Zwischen den Anschlussstellen Borgholzhausen und Halle verlor der 20-jährige, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über den PKW. Er kam ins Schleudern, und kollidierte mit der mittigen Gleitschutzwand aus Beton. Der BMW wurde anschließend in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrfach, bis er schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die schwer verletzten Insassen aus dem PKW konnten sich anschließend in Sicherheit bringen. Der nachfolgende Verkehr, ein mit vier Personen besetzter BMW 3er, befuhr ebenfalls den linken Fahrstreifen. Der 22-jährige Fahrer aus Delbrück versuchte daraufhin, dem links auf der Fahrbahn stehenden verunfallten PKW, nach rechts auszuweichen. Dabei übersah der Delbrücker einen VW Golf, der die A 33 auf der rechten Fahrspur befuhr. Der 27-jährige Golffahrer aus Langenhagen konnte dem PKW des Delbrückers nicht mehr ausweichen. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin beide Pkw nach rechts schleudernd auf dem Seitenstreifen zum Stillstand kamen. Durch die Kollision wurden sämtliche Insassen des BMW leicht verletzt. Die Golffahrer und sein Beifahrern erlitten schwere Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn Brilon wurde aufgrund der Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr Gütersloh und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei bis ca. 02:30 Uhr in der Nacht gesperrt. Aufgrund von durchgeführten Verkehrsableitungsmaßnahmen kam es zu keiner größeren Staubildung. Die insgesamt elf verletzten Personen wurden in die umliegenden Gütersloher Krankenhäuser gebracht. Alle drei beteiligten Pkw wurden durch den Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.

