Polizei Bielefeld

POL-BI: Müllcontainerbrände in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Freitag, den 11.09.2020, setzten Unbekannte in der Bielefelder Innenstadt drei Müllcontainer in Brand.

Eine Anwohnerin der Brunnenstraße bemerkte gegen 03:45 Uhr im Hof zwischen der Brunnen- und der Nikolaus-Dürkopp-Straße den Lichtschein eines Feuers. Die Zeugin informierte daraufhin sofort die Feuerwehr und die Polizei.

Als der Streifenwagen eintraf, stand in dem Hinterhof ein großer Papiercontainer in Flammen. Die Flammen hatten bereits auf den neben dem Container stehenden Baum sowie zwei PKWs - einen VW Up und -einen Renault Kangoo- übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Gegen 04:15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, der sich auf dem Weg zur Arbeit befand, einen Container-Brand an der Teutoburger Straße der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, sahen sie die Feuerwehr eine Papiermülltonne löschen, die sich im Hinterhof an der Ravensberger Straße nahe der Teutoburger Straße befand. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Nur kurz darauf meldete die Feuerwehr einen Brand im Hinterhof zwischen den Häusern an der Markt- und Nikolaus-Dürkopp-Straße. Hier glühte Altpapier in einer Mülltonne. Die Feuerwehr löschte die Glut, Sachschaden an der Mülltonne entstand nicht.

Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Feuer sind eingeleitet.

Die seit dem 21.08.2020 eingerichtete Ermittlungskommission "Flamme 2" beim Kriminalkommissariat 11 bittet Zeugen, sich unter 0521-545-0 zu melden.

