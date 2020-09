Polizei Bielefeld

POL-BI: Tatverdächtige knien an SUV

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Mitte - In der Turner Straße entdeckten Streifenbeamte am frühen Sonntagmorgen, 13.09.2020, zwei junge Männer mit einem Messer. Sie hielten sich an einem SUV auf, an dem ein Reifen beschädigt war.

Nach einer kurzen Verfolgung stoppten Polizeibeamte gegen 05:00 Uhr zwei Tatverdächtige, die sich von dem Hyundai Tucson in Richtung Kesselbrink entfernten. Der 21- und der 24-jährige Bielefelder stritten gegenüber den Beamten ab, die Sachbeschädigung an dem SUV begangen zu haben.

Das Tatmesser trugen die beiden jungen Männer nicht mehr bei sich. Die Polizisten entdeckten es unweit des Tatortes, der an der Turner Straße und der Einmündung der Körnerstraße lag. Nach der Aufnahme einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durften die zwei Männer ihren Weg fortsetzen.

