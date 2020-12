Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schmuck und Bargeld entwendet - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Obersdorf)Wilnsdorf (OT Obersdorf) (ots)

Unbekannte Täter sind am Montagnachmittag (07.12.2020) in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Obersdorf eingebrochen. Die 83-jährige Inhaberin hatte das Haus im Inselweg gegen 15:30 Uhr mit ihrer Pflegekraft verlassen. Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellten beide fest, dass eine Terrassentür aufgehebelt war.

Bei der weiteren Begutachtung des Hauses fiel auf, dass Bargeld sowie eine Schmuckschatulle entwendet wurde. Fast zeitgleich versuchten unbekannte Täter in das direkte Nachbarhaus einzubrechen. Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271 / 7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell