Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teurer Reinigungstrupp verschwunden

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine 68-Jährige hat am Mittwoch eine Firma mit der Reinigung ihres Hofs, dem Dach ihres Hauses und der Terrasse beauftragt. Man einigte sich auf einen Preis von 2.000 Euro - gegen Vorkasse. Die 68-Jährige bezahlte. Am Vormittag machte sich ein Reinigungstrupp ans Werk, zur Mittagszeit legten die Arbeiter eine Pause ein. Nach der Mittagspause ließen sich die Arbeiter dann allerdings nicht mehr blicken. Am Telefon hatte man seitens der Firma mutmaßliche Ausreden parat, warum die vereinbarten Leistungen nicht vollständig erbracht wurden. Man versprach an einem anderen Tag nochmal zu kommen. Die 68-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell