Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eis eingesteckt - Drogen gefunden

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine 26-Jährige wird verdächtigt, am Mittwoch in einer Tankstelle in der Mainzer Straße ein Eis aus der Tiefkühltruhe genommen und gestohlen zu haben. Die Frau packte das Eis in eine Tasche und verließ den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen. Polizisten fanden später nicht nur das Eis in der Tasche der 26-Jährigen, sondern auch Drogen. Die Verdächtige hatte Amphetamin in geringer Menge einstecken. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Landediebstahls, blickt die 26-Jährige nun auch einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

