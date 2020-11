Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisstensuche

WeilerbachWeilerbach (ots)

Am späten Mittwochabend kam es am Ortsrand von Weilerbach zum Einsatz eines Polizeihubschraubers.

Grund war die Suche nach einer 56-jährigen Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz. Die Vermisste verließ vermutlich bereits am Mittwochmorgen das Haus von Verwandten in Weilerbach und könnte sich in einer psychisch bedingten hilflosen Lage befinden.

Ein Suchhund nahm die Spur der Vermissten auf und verfolgte diese bis zu einem Waldstück bei der Sportanlage Weilerbach. Die Absuche des Waldstücks mit dem Polizeihubschrauber und der Rettungshundestaffel Kaiserslautern blieb allerdings erfolglos.

Die Vermisste ist 160 cm groß und könnte noch mit einem Schlafanzug bekleidet sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder per Email unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.|PvD

