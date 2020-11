Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter durch Zeugenhinweise ermittelt

Altenglan/KaiserslauternAltenglan/Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Falls von räuberischer Erpressung hatte das Polizeipräsidium Westpfalz im April 2020 eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Männern gestartet. Die mutmaßlichen Täter konnten ermittelt werden; einer wurde festgenommen, der zweite hält sich im Ausland auf.

Das Duo steht im dringenden Verdacht, am 19. März 2020 in Altenglan (Kreis Kusel) in ein Wohnhaus eingedrungen zu sein und die Bewohnerin bedroht und beraubt zu haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/AdQuw).

Mit der gestohlenen EC-Karte hoben die Täter anschließend an einem Geldautomaten in Baumholder Bargeld vom Konto der Frau ab. Beim zweiten Versuch an einem Automaten in Freisen scheiterten sie; die Karte wurde eingezogen.

Mit den Bildern aus den Überwachungskameras gingen die Ermittler Anfang April an die Öffentlichkeit - und bekamen viele Hinweise, die sie auf die Spur der Täter führten. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde im Landkreis Birkenfeld ausfindig gemacht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde Beweismaterial sichergestellt, das den Verdacht gegen ihn erhärtete.

Bei seiner Vernehmung räumte der 24-Jährige ein, einer der Männer auf den Bildern zu sein. Weitere Angaben zur Sache machte er nicht.

Als sein mutmaßlicher Komplize wurde ein 29-jähriger Mann ermittelt. Wie sich jedoch herausstellte, hatte er zeitnah nach der Tat Deutschland verlassen. Er hält sich bis zum heutigen Tag im Ausland auf. In seinem Fall dauern die Ermittlungen an.

Gegen den 24-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern inzwischen Anklage erhoben. Das Amtsgericht Kaiserslautern hat jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Hinweisgebern, die mitgeholfen haben, die mutmaßlichen Täter zu ermitteln! |cri

