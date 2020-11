Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoschlüssel aus Zündschloss geklaut

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern)Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Autoschlüssel haben sich Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mackenbach unter den Nagel gerissen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Täter den Schlüssel aus dem Zündschloss des Fahrzeuges, das in der Hauptstraße stand.

Wie die Fahrzeughalterin bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie am Montagabend gegen 18.45 Uhr vom Einkaufen gekommen und gleich damit begonnen, Sachen auszuladen und ins Haus zu tragen. Der Pkw blieb dabei offen, der Schlüssel steckte.

Nach dem Ausladen vergaß die Frau allerdings, den Schlüssel abzuziehen und den Wagen zu verschließen. Erst am nächsten Morgen stellte sie fest, dass der Pkw immer noch offen war - der Schlüssel ab verschwunden.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen Montagabend, 18.45 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen in der Hauptstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

