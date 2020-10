Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Pkw ohne Versicherungsschutz geführt

Clausthal-Zellerfeld: Bei der Überprüfung eines 23-jährigen Kraftfahrzeugführers in der Nacht von Freitag auf Samstag am Ostbahnhof stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass für den zuvor geführten Pkw seit geraumer Zeit kein Versicherungsschutz mehr besteht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Straßenverkehrsgefährdung bei Überholvorgang

Clausthal-Zellerfeld / B 241: Am Freitagnachmittag kam es auf der B 241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld bei einem riskanten Überholmanöver eines 24-jährigen Pkw-Führers zu einer erheblichen Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer. Der Verursacher überholte nach Angaben von Zeugen trotz Gegenverkehr und an unübersichtlicher Stelle im Überholverbot ein vorausfahrendes Fahrzeug. Beim dem illegalen Überholvorgang wurden sowohl der überholte Fahrzeugführer, als auch ein entgegenkommender Kraftfahrzeugführer, gefährdet. Nur durch beherztes und reaktionsschnelles Agieren der gefährdeten Verkehrsteilnehmer konnte eine drohende Kollision der Fahrzeuge verhindert werden. Gegen den Verursacher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten durch die eingesetzte Funkstreifenbesatzung untersagt. Der Führerschein des 24-Jährigen, der zunächst keine Kraftfahrzeuge mehr führen darf, wurde sichergestellt. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Clausthal-Zellerfeld: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitagmorgen, zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr, in der Straße Sorge den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Verkehrsunfall - Fahrer unter Einfluss berauschender Betäubungsmittel

Clausthal-Zellerfeld: Im Einmündungsbereich Goslarsche Straße / Spiegelthaler Straße kam es am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr bei unklarer Verkehrslage zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mazda und einem Skoda. Eines der beiden Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen beide Beteiligten wurden Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der weiteren Überprüfung der Beteiligten fest, dass einer der beiden Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender BTM stand. Ein Drogentest bestätigte den Anfangsverdacht. Im Zuge eingeleiteter Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Erwerb und Besitz von BTM wurde dem 63-jährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen erbittet das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld unter der bekannten Amtsnummer.

