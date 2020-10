Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 09.10.2020

Goslar (ots)

Nochmaliger Zeugenaufruf zur Verkehrsunfallflucht auf der B 82 in Langelsheim

Langelsheim. Zu dem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 08.10.2020, in der Ausfahrt der B 82 bei Langelsheim, bei der ein Verkehrsschild beschädigt wurde bittet die Polizei nochmals um Zeugenhinweise. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Opel Corsa B handelt. Entgegen der ersten Meldung soll es sich jedoch um ein Gifhorner Kennzeichen (GF) handeln. Mehr ist zum Kennzeichen bisher nicht bekannt. Der Wagen wurde im Frontbereich stark beschädigt und nach dem Unfall vom Fahrer und einem Mitfahrer in Langelsheim auf der Rosenstraße notdürftig repariert. Auf dem Beifahrersitz habe eine blonde weibliche Person, ca. 20 Jahre alt, gesessen. Anschließend entfernte sich das Trio vermutlich über die L 515 in Richtung Bredelem. Es wird darum gebeten dass sich Zeugen die auf den PKW aufmerksam wurden bei der Polizei Langelsheim unter der Nummer (05326) 97 87 80 melden.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell