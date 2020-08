Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter schwerer Betrug durch Enkeltrick

Unkel (ots)

Am Mittwochmittag erhielt eine 76-jährige Frau aus Bruchhausen den Anruf einer männlichen Person, welcher sich als ihr Enkel ausgab. Der Anrufer schilderte in der Folge, dass er einen Unfall in Koblenz hatte und nun Geld benötige für den Unfallgegner. Im Falle der Zahlung würde dieser auf die Zuziehung der Polizei verzichten und somit würde ihm nicht der Führerschein entzogen. Die Frau glaubte dem Anrufer und begab sich zu ihrer Sparkassenfiliale in Unkel. Nachdem sie dem Sparkassenmitarbeiter die Geschichte erzählt hatte, wurde dieser skeptisch und konnte die Frau dazu bewegen, zunächst die Polizei zu kontaktieren, und die Geschichte überprüfen zu lassen. Nachdem die Frau bei der Polizeiinspektion in Linz erschienen war, und die Angaben überprüft werden konnten, erkannte die Bruchhausenerin, dass sie Opfer eines Betruges werden sollte.

