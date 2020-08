Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Neuwied (ots)

Im Rahmen der Streife konnten am 13.08.2020 gegen 02:00 Uhr am ehemaligen Luchterhand Verlag zwei männliche und eine weibliche Person angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihr konnten in einer Bauchtasche zwei Bubble aus Alufolie aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Angaben der Dame handelt es sich hierbei um Amphetamin. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

