Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Engers

Neuwied (ots)

Am 12.08.2020 kam es gegen 19:30 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung Neuwieder Straße / Am Schützengrund. Beim Abbiegen nach rechts übersah ein 20-jähriger PKW Fahrer den vorfahrtberechtigten, in Richtung Block fahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Fahrer und Beifahrer im vorfahrtberechtigten PKW wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, zur Bergung wurde die Neuwieder Straße gesperrt.

