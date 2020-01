Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfälle

Am Donnerstag, den 16.01.2020 gegen 20:00 Uhr, verursachte ein Pkw-Fahrer in der Kupfertorstraße gleich zwei Verkehrsunfälle. Der Fahrer des Pkw fuhr zunächst gegen einen geparkten Pkw und beschädigte diesen hierdurch, ehe er im nahliegenden Kreisverkehr wendete und kurz darauf einen weiteren geparkten Pkw beschädigte. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeiten, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Das Unfallgeschehen wurde jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, welche folglich die Polizei verständigte und Hinweise auf den Unfallverursacher mitteilte, die schließlich zu einer Fahrzeugermittlung führten. Durch Beamte des Polizeireviers Breisach konnte im Rahmen einer Überprüfung der Pkw -Halteranschrift, ein 91-Jähriger angetroffen werden. Ein im Verlauf der Sachverhaltsabklärung und Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest zeigte bei ihm schließlich eine Alkoholwert von über 1,00 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

