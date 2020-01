Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Pkw-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Am Donnerstag, den 16.01.2020 gegen 08:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Frohmattenstraße/Schlossmattenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-Jährige Pkw-Fahrerin hatte an der Kreuzung die geltende Vorfahrtsregelung missachtet, weshalb es zur Kollision mit einem Lkw kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.500 Euro, sowohl die Unfallverursacherin als auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

