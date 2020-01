Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall bei Schnellrestaurant - Roller fährt Pkw auf und flüchtet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.01.2020, gegen 21:30 Uhr, kam es in einer Fahrzeug-Warteschlange eines Schnellrestaurants in der Großmattstraße zu einem Unfall, bei welchem ein bislang unbekannter Rollerfahrer einem wartenden Ford auffuhr. Die Unfallbeteiligten unterhielten sich noch kurz, dann wendete der Rollerfahrer jedoch und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Schildgasse. Der Fahrer des gelben Rollers soll eine camouflage-farbene Daunenjacke mit schwarz abgesetzten Schultern sowie einen schwarzen Vollvisierhelm getragen haben. Der Sachschaden am Auto liegt bei etwa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall sowie Rollerfahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter Telefon 07621 7404-0 zu melden.

