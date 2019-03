Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Trunkenheit im Schiffsverkehr

Göppingen (ots)

70378 Stuttgart - Am Sonntag, 3. März 2019, gegen 15.20 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizei Stuttgart vom Schiffsführer eines Gütermotorschiffs informiert, dass er zwei Besatzungsmitglieder verdächtigen würde, dass sie Alkohol getrunken haben. Das Verhalten seiner Besatzungsmitglieder kam ihm so merkwürdig vor, dass er sich entschloss das Schiff in der Schleuse Hofen anzulegen. Das Anlegen gelang dann offensichtlich nur nach mehreren Versuchen. Die verständigten Beamten der Wasserschutzpolizei gingen daraufhin an Bord des Gütermotorschiffs, trafen die beiden verdächtigen Besatzungsmitglieder an und führten eine Alkoholkontrolle durch. Der Steuermann und der Matrose wiesen beide deutlich erhöhte Werte vor, so dass sich die Beamten entschlossen, dem Schiffsführer ein Weiterfahrverbot zu erteilen. Die beiden Besatzungsmitglieder erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Nach Ausnüchterung der beiden Männer darf das Schiff seine Fahrt fortsetzen.

