Polizei Essen

POL-E: Brand im Garten eines Einfamilienhauses

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Am Montagmittag, 18.02.2019 um 12:52 Uhr, kam es zu einem Brand im Garten eines Einfamilienhauses an der Cecile-Vogt-Straße. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte konnte das Feuer bereits gelöscht werden. Nach der Angabe eines Zeugen (15), hat es an zwei Stellen im Garten gebrannt. Nachdem ein erster Löschversuch des Zeugen mit Wasser scheiterte, nahm er einen Feuerlöscher zur Hilfe, mit dem er letztlich den Brand löschen konnte. Gegenstände oder Personen kamen nicht zu Schaden. Die Beamten vor Ort konnten einen Geruch vergleichbar mit Benzin feststellen. Ein endgültiger Rückschluss über die Brandursache konnte bisher nicht hergestellt werden. Die Polizei Essen fragt: Hat jemand zur genannten Zeit verdächtige Personen in der Nähe der Cecile-Vogt-Straße in Mülheim gesehen? Befanden sich Unbekannte eventuell an der rückläufigen Seite des Gartens in der Nähe der Hecke? Auch weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AL

