Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 09.10.2020

Goslar (ots)

Diebstahl

Am Sonntag, 04.10.2020, zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr, entwendten bislang unbekannte Täter den am Ortseingang Bodenstein aus Richtung Mahlum angebrachten Banner "Achten sie auf Schulanfänger". Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Eventuelle Zeugen die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lutter unter der Rufnummer 05383-907510 in Verbindung zu setzen. (som)

Sachbeschädigung / Hausfriedensbruch

Am Donnerstag, 08.10.2020, gegen 06.20 Uhr, kam es in der Bismarkstraße zu Streitigkeiten nach einer Ruhestörung. Dabei schlug ein 26jähriger Seesener mehrfach gegen die Wohnungstür seiner 24 Jahre alten Nachbarn und verschaffte sich nach Öffnen unbefugt Zutritt in dessen Wohnung. Trotz Aufforderung verließ er die Räumlichkeiten erst Minuten später. In seiner Wut drückte der Beschuldigte außerdem die Tür seines Kontrahenten so stark auf, dass dabei ein Heizkostenverteiler (Messgerät) zerstört wurde. (som)

