POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 09.10.2020

Unfallflucht in Astfeld

Am Do., 08.10.2020, in der Zeit von 07.00 bis 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Grundstückszaun in Astfeld, Goslarsche Straße. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Unfall mit verletzter Person

Am Do., 08.10.2020, 06.50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw VW die Breite Str., in Richtung Lange Str. An der Einmündung übersah er einen vorfahrtberechtigten 44-jährigen Kradfahrer, der die Lange Str. in Richtung Astfeld befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Kradfahrer leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca 1500 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Fr., 09.10.2020, 10.35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Sprinters aus Berlin die K 35, von Wolfshagen kommend, i.R. Lautenthal. Bei einer Verkehrskontrolle wurde Drogenbeeinflussung beim Fahrer festgestellt. Eine Durchsuchung seiner Sachen führte dann auch zum Auffinden von Drogen. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Verfahren eingeleitet.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

