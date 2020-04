Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Wertgegenstände aus geparktem Auto gestohlen

Mannheim/Innenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag entwendete ein Unbekannter einen Geldbeutel und die Identitätspapiere aus dem Mercedes-Benz eines 39-jährigen Heidelbergers, der in den S-Quadraten in der Mannheimer Innenstadt geparkt war. Um an die Wertgegenstände zu gelangen, schlug er die Fensterscheibe der Beifahrerseite des Pkws ein. Von seinem Balkon aus konnte ein aufmerksamer Anwohner den Vorfall beobachten, aber leider nicht mehr verhindern. Passanten fanden den Geldbeutel später in einer nahegelegenen Grünanlage auf. Das Bargeld war aber weg. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 174-12580 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Deshalb: Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen!

