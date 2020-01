Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Auf den Äckern/Knallkörper lösen Feuer aus

Coesfeld (ots)

Knallkörper haben ein Kissen auf einem Balkon an der Straße "Auf den Äckern" in Brand gesetzt. Unbekannte warfen diese in der Neujahrsnacht zwischen 00.05 Uhr und 00.10 Uhr. Der Bewohner löschte das Feuer selber. Es entstand Sachschaden durch Ruß an der Balkonfassade. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

