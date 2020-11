Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste 56-Jährige aufgefunden

Weilerbach - Kreis KaiserslauternWeilerbach - Kreis Kaiserslautern (ots)

Seit Mittwochmorgen wurde eine 56 Jahre alte Frau aus Weilerbach vermisst (wir berichteten https://s.rlp.de/nAkhJ).

Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr haben Passanten die Vermisste in einem Waldgebiet in der Nähe von Weilerbach aufgefunden und die Rettungskräfte verständigt. Die Frau war stark unterkühlt und wurde ärztlich versorgt. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind bislang nicht bekannt. |mhm.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell