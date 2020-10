Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mann schlägt Frau auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 06.10.2020; 11:25 Uhr

Am späten Dienstagvormittag, des 06.10.2020, meldeten sich gleich mehrere Zeugen bei der Polizei in Einbeck und gaben an, gesehen zu haben, wie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grimsehlstraße, ein Mann eine Frau schlug. Die kurz darauf eingetroffenen Polizeibeamten konnten das Paar sowie die Zeugen vor Ort feststellen und befragen. Obwohl das rechte Auge der 33jährigen Frau leicht gerötet war, gab sie an, zwar mit ihrem ebenfalls 33jährigen Partner ein Streitgespräch gehabt zu haben, jedoch nicht von ihm geschlagen worden zu sein. Aufgrund der unabhängig voneinander getätigten Aussagen der Zeugen sowie der leichten Rötung am Auge der Frau leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren, gegen den aus Rumänien stammenden Mann, wegen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell