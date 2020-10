Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse unterschlagen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.10.2020, 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 02.10.2020, besuchte eine 21jährige Frau einen Einkaufsmarkt in der Walter-Poser-Straße. Hier holte sie sich aus einem Unterstand einen Einkaufswagen und legte ihre mitgeführte Geldbörse kurzzeitig auf dem nächsten, folgenden Wagen der Reihe ab und vergaß diese dort. Wenige Minuten später kehrte sie zur Nachsuche zurück und musste feststellen, dass die Geldbörse verschwunden war. Eine anschließende Nachfrage im Markt verlief ebenfalls negativ. Demzufolge muss eine bislang noch unbekannte Person die Geldbörse mit ca. 200,- Euro Bargeld und diversen Ausweisdokumenten gefunden und an sich genommen haben. Die Polizei Einbeck leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein.

