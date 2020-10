Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Obere Straße; Montag, 05.10.2020, 05:30 Uhr

GILLERSHEIM (TH) Am frühen Montagmorgen ist es in der Ortschaft Gillersheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw ist vermutlich gegen 05:30 Uhr mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw der 43-jähr. Geschädigten kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Geschädigten mehrere Meter mitgeschliffen und erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnten Teile einer Beleuchtungseinrichtung festgestellt werden, die auf einen Lkw als Tatfahrzeug hindeuten. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 6000,--- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Lkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

