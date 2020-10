Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberische Erpressung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.10.2020; 04:30 Uhr - 05:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 05.10.2020, befand sich eine 47jährige Einbeckerin fußläufig auf dem Bäckerwall, auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. In Höhe des Spielplatzes zur Tiedexer Straße erschien auf einmal eine schwarz gekleidete, männliche Person vor ihr und forderte sie unter Vorhalt eines Taschenmessers auf, ihre Geldbörse herauszugeben. Als die Frau dies verneinte, versuchte der Täter an ihren Rucksack zu gelangen und verletzte die Frau dabei mit dem Messer an der Hand. Durch einen Kniestoß in die Leistengegend gelang es der Frau, dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und sich entfernte. Anschließend begab sich die Frau zu ihrer Arbeitsstelle. Erst am Abend setzte sie die Polizei in Kenntnis, die daraufhin ein Ermittlungsverfahren einleitete. Personen, die möglicherweise Zeugen des Vorfalls sind, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 mit der Polizei Einbeck in Verbindung zu setzen.

