Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fälschung beweiserheblicher Daten

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) 30.09.2020; 00:00 Uhr

Am 30.09.2020 stellte ein 27jähriger Einbecker um Mitternacht fest, dass sich eine bislang unbekannte Person im Internet, auf dem online-Marktplatz "markt.de", mit seinem Namen und Foto angemeldet hat. Dort schaltete diese dann zwei Anzeigen in der Partnerbörse für freizügige Treffen. Da der aus Salzderhelden stammende Mann diese Anzeigen nicht aufgegeben hat, informierte er die örtlich zuständige Polizeidienststelle in Einbeck über den Sachverhalt. Die Beamten haben im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet.

