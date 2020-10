Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bäckereifiliale

Northeim (ots)

HARDEGSEN (köh) - In der Nacht zu Montag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Bäckereifiliale in der Stolberger Straße in Hardegsen.

Unbekannte Täter drangen über eine rückwärtige Zugangstür in die Filiale ein, rissen in einem Nebenraum einen Würfeltresor aus der Wandbefestigung und entwendeten diesen. In dem Tresor befand sich ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, teilen diese bitte der Polizei Northeim unter Tel. 05551-70050 mit.

