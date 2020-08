Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbrüche in Friedhofsgärtnerei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(mad)- Unbekannte Täter brachen innerhalb einer Woche drei Mal in eine Friedhofsgärtnerei ein. Dabei wurden Werkzeuge entwendet.

Bereits in dem Zeitraum vom 18.08.2020, 17.00 Uhr zum 19.08.2020, 07:40 Uhr wurde die Friedhofsgärtnerei in der Wilhelm-Mundry-Straße in Hildesheim aufgesucht. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Geräteschuppens durch eine unbekannte Person, wurden Werkzeuge entwendet. Dabei ist es auch möglich, dass der Täter einen Pkw benutzte.

Auch in der Nacht vom 22.08.2020 zum 23.08.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde das Grundstück erneut durch einen Täter betreten. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Der Täter gelangte aber nicht in das Innere.

Im Zeitraum vom 24.08.2020, 20:00 Uhr zum 25.08.2020, 06:40 Uhr wurde das Grundstück letztmalig durch einen unbekannten Täter aufgesucht. Auch hier blieb es beim Einbruchsversuch.

Der oder die Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Hildesheim, Tel.: 05121-939-115.

