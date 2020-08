Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenbrand

Hildesheim (ots)

GIESEN SARSTEDT-(kri)-Am 25.08.2020 ereignete sich in den Morgenstunden ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße in Giesen. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine 23-jährige Bewohnerin des Hauses ein Piepen eines Rauchmelders und suchte umgehend die betroffene Wohnung auf. Sie schlug gegen die Wohnungstür und machte so den 65-jährigen Bewohner auf den Brand aufmerksam. Anschließend verließen sie das Haus.

Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sarstedt, Groß Förste und Hasede löschten den Küchenbrand. Der Schaden wird auf ca. 30 000 Euro geschätzt. Die 23- jährige Frau und der Senior wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Brandermittler des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim haben die Bearbeitung übernommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat ein technischer Defekt eines Küchengerätes den Brand ausgelöst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell