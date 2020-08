Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholfahrt in Bockenem

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth; In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streifenbesatzung der Polizei aus Bad Salzdetfurth, im Bereich Bockenem, ein verdächtiger Renault Clio, mit mehreren Personen besetzt, durch seine unsichere Fahrweise, auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten tatsächlich eine Alkoholbeeinflussung des 47-jährigen Fahrzeugführers aus Seesen fest. Dieser wurde daraufhin im Streifenwagen nach Hildesheim transportiert, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Kontrollsituation in Bockenem fiel den Beamten jedoch schon auf, dass der 27-jährige Beifahrer ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Daher stellten die Beamten vorsichtshalber den Fahrzeugschlüssel des Renault sicher und wiesen den Beifahrer an, in den nächsten Stunden kein Kraftfahrzeug mehr zu führen. Nach Beendigung der ersten Blutentnahme in Hildesheim staunten die Beamten jedoch nicht schlecht, als plötzlich der 27-jährige Beifahrer auf der Wache erschien. Dieser musste in der Zwischenzeit von der vorherigen Kontrollstelle zu Fuß nach Hause (Stadt Bockenem) gegangen sein. Dort stieg er dann in seinen eigenen Pkw Mercedes, um den 47-jährigen aus Hildesheim abzuholen. Nun muss auch der 27-jährige Bockenemer mit einem Verfahren wegen Alkohol am Steuer rechnen (Lö).

