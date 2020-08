Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht nach Parkrempler

Hildesheim (ots)

Giesen, Hasede (lüe), Am Samstag den 22.08.2020 wurde zwischen 10:00 Uhr und 14:15 Uhr im Henkenweg in Hasede ein grauer Volkswagen Golf 7 beim Ein- oder Ausparken in bzw. aus einer Parkbucht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt. Die Schadensumme wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell