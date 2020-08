Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Hildesheim (ots)

Am Freitag, den 21.08., ist es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Gronau (Leine) zur Mittagszeit zu einem Trickdiebstahl gekommen. Dabei hat ein junger Mann vorgegeben Unterschriften und Spenden für einen gemeinnützigen Zweck zu sammeln. Als er dabei ein Klemmbrett einer 74-jährigen Frau vorhielt, entwendete er unbemerkt die Geldbörse aus ihrem Einkaufskorb. Seitens der Polizei Elze wird davon ausgegangen, dass es zu weiteren ähnlichen Taten kommen könnte oder bereits gekommen ist, da es sich häufig um Täterbanden handelt, die regelmäßig auf Supermarktparkplätzen zuschlagen. Es werden weitere Zeugen gesucht, denen in den letzten Tagen Spendensammler aufgefallen sind und die gegebenfalls Hinweise auf ihr Aussehen oder ihre Identität geben können. Tel. 05068-93030.

