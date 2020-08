Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (lüe), Am Freitag den 21.08.2020 wurde im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW Z4 beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Der beschädigte Pkw war in der Hauptstraße in Nordstemmen in der Nähe des dortigen Friseurs und Blumenladens geparkt. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/9850

