Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei ermittelt Brandstifter der Brände in Bassum - 91-jährige Radfahrerin bei Unfall in Syke leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Brandstifter ermittelt

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen zu den Bränden von Montag, Scheunenbrand in Bünte, und Mittwoch, Strohballenbrand in Groß Henstedt, ermittelt. Aufgrund einer Personenbeschreibung in der Presse, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, die die gesuchte Person noch weiter beschreiben konnten. Ein Hinweis erreichte die Ermittler aus einer Fachklinik in Bassum. Am gestrigen Nachmittag suchten die Ermittler den Mann in der Fachklinik auf. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse und der ersten Vernehmung besteht ein dringender Tatverdacht gegen den Mann. Es handelt sich dabei um einen 42-jährigen Mann aus Stade. Der 42-Jährige ist für einige Zeit in einer Fachklinik in Bassum in Behandlung, nachdem er aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Genauere Hintergründe zu den Taten müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.

Wagenfeld - Einbruch

Am Mittwoch gegen 02.30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Varreler Straße ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu der Backstube des Hauses. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke, bevor sie mit einem Würfeltresor und zwei Flaschen Rotwein durch eine Hintertür flüchteten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Weyhe - Einbruch in Schuppen

Durch ein Holztor gelangten unbekannte Täter in der Dorfstraße in einen Schuppen. In der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 13.00 Uhr, entwendeten sie aus dem Schuppen vier Kompletträder und eine Soundbar. Der Schaden wir auf ca. 3000 Euro beziffert.

Syke - Verkehrsunfall

Eine 91-jährige Radfahrerin aus Syke wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Dame fuhr gegen 15.40 Uhr auf dem linken Gehweg an der Herrlichkeit (B 6), als ein Pkw-Fahrer vom Grundstück auf die B 6 einfahren wollte. Die Radfahrerin streifte den einbiegenden Pkw und stürzte dann. Die 91-Jährige wurde leicht verletzt. An Pkw und Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Heiligenfelde - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 11.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus Unter den Eichen ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke, bevor sie durch eine Schiebetür über ein Feld flüchteten. Über den genauen Schaden bzw. Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Die fehlende Beleuchtungstechnik wurde einem 28-jährigen Radfahrer aus Schwaförden zum Verhängnis. Beamte der Polizei Sulingen wurden in der Nacht zu Freitag im Bereich der Verdener Straße in Sulingen auf den ohne Beleuchtung fahrenden Radfahrer aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei diesem eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 1,6 Promille ergab, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Kirchdorf - Verkehrsunfall

Am frühen Donnerstagmorgen beabsichtige ein 52-jähriger Kirchdorfer in der Straße Wehrmannsdamm mit seinem Lkw rückwärts von seinem Grundstück zu fahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 26-jährigen Fahrzeugführers aus Steyerberg, welcher bereits auf dem Wehrmannsdamm unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden lag bei 12000 Euro. Durch die Beschädigungen war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell