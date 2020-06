Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw in Sulingen "verloren" - Polizei sucht Zeugen nach Scheunenbrand in Bassum - Pkw in Stuhr entwendet ---

Diepholz (ots)

Bassum - Polizei sucht Zeugen nach Scheunenbrand

Am Montag gegen 17.20 Uhr war eine Feldscheune in Bassum Ortsteil Bünte bis auf die Grundmauern niedergebrannt. In der Scheune wurde Heu und Stroh gelagert. Benachbarte Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Nachdem nun Brandermittler der Polizei die Überreste der Scheune untersucht haben, ist die Brandursache noch nicht geklärt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die vor oder während des Brandes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere sucht die Polizei einen ca. 30 bis 35-jährigen Mann mit hellen Haaren und dunkler Kleidung. Er soll einen Rucksack getragen haben und war mit einem Fahrrad unterwegs. Das dunkle Fahrrad stand kurz vor dem Brandausbruch im Nahbereich der Scheune. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - PKW "verloren"

Schnell wieder aufgetaucht ist am gestrigen Nachmittag ein in Sulingen "verloren gegangener" PKW. Gegen 16:00 Uhr meldete sich eine 73-jährige Frau aus Schwaförden bei der Polizei und gab an, man habe ihren Kleinwagen vom Parkplatz der Sparkasse in der Langen Straße in Sulingen entwendet. Vor Ort wollten die Polizeibeamten die Umstände des Diebstahls erfragen, als sich die Anruferin plötzlich wieder erinnerte, dass sie ihr Fahrzeug zwischenzeitlich umgeparkt hatte. So tauchte der kleine Flitzer letztlich auch genau dort wieder auf, wo er abgestellt wurde. Die Frau war glücklich, die Polizei konnte die Ermittlungen wegen Diebstahls wieder einstellen.

Diepholz - Unter Drogeneinfluss

Am Dienstag gegen 12.10 Uhr kontrollierte die Polizei in der Hindenburgstraße einen 19-jährigen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle zeigte der junge Mann körperliche Ausfallerscheinungen und ein Test verlief positiv. Um seine Drogenbeeinflussung gerichtsfest zu machen, wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 23.05 Uhr stoppte die Polizei ebenfalls in der Hindenburgstraße einen 15-jährigen mit einem Kleinkraftrad. Der 15-Jährige hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Ein Urintest verlief positiv. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Pkw-Diebstahl

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 09:00 Uhr ein sogenannter Kompakt-SUV der Marke Opel in der Farbe weiß vom Parkplatz "Warwer Sand" in der Ristedter Straße in Fahrenhorst entwendet. Nachdem sich die Fahrzeugführerin für einen Spaziergang vom Fahrzeug entfernt hatte, musste sie bei ihrer Rückkehr das Fehlen ihres neuwertigen Pkw, Wert ca. 20000 Euro, feststellen. Die Polizei in Weyhe sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0421-80660 zu melden.

Stuhr - Diebstahl aus Pkw

Während einer kurzen Abwesenheit entwendete ein bislang unbekannter Täter am Dienstagmittag in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:20 Uhr eine Tasche samt Wertsachen aus dem Kofferraum eines Fahrzeugs. Der betroffene Pkw Renault war zu diesem Zeitpunkt in der parallel zur Stuhrer Landstraße verlaufenden Straße "Windhorst" auf den Parkplätzen nahe des Spargelverkaufsstandes abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0421-80660 zu melden.

Twistringen - Betrunkener Radfahrer

Ein 61 Jahre alter Twistringer fuhr am Dienstag gegen 17.55 Uhr durch Twistringen, obwohl er unter starkem Alkoholeinfluss stand. Bei einer Kontrolle wurde durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholwert von über 2,8 Promille gemessen. Daraufhin wurde dem 61-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell